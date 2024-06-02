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Gündem Örgüt içi kavga büyüyor! FETÖ'cüler elebaşı Gülen'in yeğenine yalvarmaya başladı: Lütfen sus
Gündem

Örgüt içi kavga büyüyor! FETÖ'cüler elebaşı Gülen'in yeğenine yalvarmaya başladı: Lütfen sus

Yeniakit Publisher
2024-06-02 23:55:00 -
Örgüt içi kavga büyüyor! FETÖ'cüler elebaşı Gülen'in yeğenine yalvarmaya başladı: Lütfen sus

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, örgüt üyeleriyle kavgasına devam ediyor.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan FETÖ'cü Gülen, yine diğer örgüt elemanlarını tehdit etti.

FETÖ'cü Gülen mesajında, "Alçak abiler! Sizin yüzünüzden; Bir 15 Temmuz'a daha terorist olarak girmeyeceğim. Ben masumum ve gerçek suçluları teslim edene kadar pes etmeyeceğim. Korkmayın titreyin! Mözcan sen kenarda bekle. Turpun büyüğü sensin." dedi.

Ebuseleme Gülen'in mesajına cevap veren firari FETÖ'cülerden Mehmet Ali Uludağ, Gülen'e "sus" diye adeta yalvardı.

FETÖ firarisi Uludağ, kendi gibi firari Ebuseleme Gülen'e şu cevabı verdi:

"Güzel kardeşim, lütfen artık yeter! Geleyim uzun uzun konuşalım, hatta ilk taşı da günahsız olanamıza attıralım. Ama bu şekilde olmuyor. Lütfen ama lütfen daha sağduyulu davran! Sana istirham ediyorum "
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