Örgü nasıl bitirilir?

Örgüdeki ilmek kesilirken çok sıkı, ya da çok gevşek kesilmemelidir. Örneğin, bir kazak ya da süveter yakası ilmek bitirilişinde biraz esnek bitirilirse kullanımı daha rahat olacaktır.

Ön yüzünden örgüyü bitirme,

Arka yüzünden örgüyü bitirme,

Örgünün ön yüzünden örgüyü bitirmek için şişteki ilk iki ilmek örülür ve sol şişle sağdaki şişteki ilmeğin içine girilir ve ilmek kaldırılıp diğer ilmeğin üzerinden geçirilir. Böylece bir ilmek kesilmiş olur.

Haraşo ( ters) örgünün bitirilmesinde ise bu defa ilmekleri ters alıp, aynı diğer üst bölümdeki kesme tekniği ile örgü bitirmeye devam edilir. Örgülerde bitirme ( kesme) işlemini ters ilmekler ters olarak kesilir, düz ilmekler düz olarak kesilerek devam edilir.

Bir başka pratik yoluda ilk iki ilmek bir alınıp kesilir,sağ şişte tek ilmek kalır, sol şişteki 1 ilmek alınıp tekrar ikisini bir alınıp bu şekilde bitirilerek devam edilir. (bitirme kesme işlemi bittikten sonra ipin ucu kesilir ve son ilmeğin içinde geçirilerek düğüm yapılır)

Örgü bitirmelerde (kesme) her zaman şişteki ilmekleri hafif esnek tutarak bitirmeye özen gösterilmelidir. Örgü bitirme tekniği bu şekilde tamamlanmış olur.

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