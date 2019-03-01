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Orgill patladı! Ankara'gücü'nü gösterdi

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Maçta 3 gol atan Orgill, günün yıldız ismi oldu.

01 Mart 2019 Cuma 22:47
Orgill patladı! Ankara'gücü'nü gösterdi

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Orgill'in hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçın ardından Ankaragücü, son 4 maçta 10 puan aldı.

Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan daha kazandı. Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve son 4 maçta 10 puan aldı. Antalyaspor ise son 7 maçta 5. kez yenildi. Maçın yıldızı olan Orgill, bu sezon ilk yarıda hat-trick yapan ilk isim oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Boyd’un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros’un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin’in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2

29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2

41. dakikada ceza sahası dışından Pinto’nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3

48. dakikada Antalyaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.

55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan’ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.

75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara’nın ortasında, Mevlüt Erdinç’in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.

90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:47
  1. Ankaragücü
  2. Antalyaspor

YORUM YAZ

  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF1 sa önce
    Ne maçtı beee,sanki şampiyonlar ligi finali.Tyler Boyd çok fantastik topçuymuş bizim armut bursaspor böyle topçu bulamıyo :(

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