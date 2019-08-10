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Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir yolu üzerindeki jandarma kontrol noktasında ekiplerle trafik denetimi yaptı- Orgeneral Arif Çetin:- "Hem polis hem de jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 2018 yılına oranla yüzde 37 ila 40'lık düşüş sağlanmıştır. Yaralanma ve ölüm sayılarında da azalma olmuştur"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:56
Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Hem polis hem de jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 2018 yılına oranla yüzde 37 ila 40'lık düşüş sağlanmıştır. Yaralanma ve ölüm sayılarında da azalma olmuştur." dedi.

Orgeneral Çetin, Eskişehir yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktasındaki trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan yolcu otobüsüne binen Çetin, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu bu günlerde vatandaşların huzurlu bayram geçirmeleri için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trafik kazalarının azaltılmasına yönelik önemli destek sunduğunu, trafik kurallarına uyma noktasında da tüm Türkiye'de hassasiyetin arttığını kaydetti.

Trafik kazası oranlarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Hem polis hem de jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 2018 yılına oranla yüzde 37 ila 40'lık düşüş sağlanmıştır. Yaralanma ve ölüm sayılarında da azalma olmuştur." şeklinde konuştu.

Çetin, basın mensuplarına trafik kazalarının azaltılmasına yönelik haberleri için teşekkür ederek, "Trafik kazalarındaki düşüşte basının da katkısı bulunuyor. Basın mensupları gayretlerimizi kamuoyuna duyurmaktadır. Trafikte güvenli yolculuğa ilişkin algıyı yükseltiyorlar. Vatandaşların bilincini arttırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Çetin, durdurulan otomobilde 2 yaşındaki çocuğuyla emniyet kemeri takmadan yolculuk yapan kişiyi trafik kurallarına riayet etmesi konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:56
  1. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin
  2. Jandarma Genel Komutanlığı

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