  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Organların çiçek açtığı" sergi ilgi gördü
Aktüel

"Organların çiçek açtığı" sergi ilgi gördü

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Anatomi gibi çok zor bir bilim alanını, aslında yaradanın sanatını bambaşka bir güzellikle bütünleştirmiş bir sergi"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:33:38 -
"Organların çiçek açtığı" sergi ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'de Osmanlı döneminde tıp medresesi olarak kullanılan müzenin bahçesinde açılan organların çiçek desenleriyle bezendiği anatomi illüstrasyon sergisi ilgi gördü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, devrin tıp eğitiminin anlatıldığı müze olarak kullanılan Sultan II. Bayezid Külliyesi Tıp Medresesi bahçesindeki sergide yaptığı konuşmada "dünyada ilk olabilecek" bir sergiyi, 500 yıllık tarihi tıp medresesinde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sergiyi "muhteşem" olarak niteleyen Tabakoğlu, "Anatomi gibi çok zor bir bilim alanını, aslında yaradanın sanatını bambaşka bir güzellikle bütünleştirmiş bir sergi. Çok kişiye itici gelebilecek görüntüler, çok güzel sentezlenmiş ve nefis bir kompozisyon oluşturulmuş. Belki de dünyada ilk kez böyle bir çalışma ortaya konuyor. Bir örneği olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

TÜ Tıp Fakültesi'nden emekli Anatomi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Recep Mesut da organların çiçek figürleriyle buluşmasının eşsiz eserler ortaya çıkardığını belirtti.

Organları ilk kez Leonardo Da Vinci'nin çizdiğini anımsatan Mesut, "500 sene önce Leonardo'nun yaptığı çizimler o dönem için gizli kalmış. Daha sonra keşfedildi bu resimler. Bazı organlarda keşif dahi yaptığını biliyoruz. Berrin hanım organları çiçekler birleştirmeyi akıl etmiş. Organların çiçek açtığı bir sergi olmuş. Çok güzel icra edilen eserler olmuş." dedi.

İllüstrasyonları hazırlayan TÜ Teknopark çalışanı ressam Berrin Us Gündüz, yaptığı çalışmayla tıp bilimini sanatla birleştirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TÜ Teknopark destekleriyle 40 illüstrasyon resimden oluşan sergiyi Rektör Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, TÜ Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Öztürk, akademisyenler, tıp fakültesi öğrenciler gezdi.

Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay