"Organların çiçek açtığı" sergi ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'de Osmanlı döneminde tıp medresesi olarak kullanılan müzenin bahçesinde açılan organların çiçek desenleriyle bezendiği anatomi illüstrasyon sergisi ilgi gördü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, devrin tıp eğitiminin anlatıldığı müze olarak kullanılan Sultan II. Bayezid Külliyesi Tıp Medresesi bahçesindeki sergide yaptığı konuşmada "dünyada ilk olabilecek" bir sergiyi, 500 yıllık tarihi tıp medresesinde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sergiyi "muhteşem" olarak niteleyen Tabakoğlu, "Anatomi gibi çok zor bir bilim alanını, aslında yaradanın sanatını bambaşka bir güzellikle bütünleştirmiş bir sergi. Çok kişiye itici gelebilecek görüntüler, çok güzel sentezlenmiş ve nefis bir kompozisyon oluşturulmuş. Belki de dünyada ilk kez böyle bir çalışma ortaya konuyor. Bir örneği olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

TÜ Tıp Fakültesi'nden emekli Anatomi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Recep Mesut da organların çiçek figürleriyle buluşmasının eşsiz eserler ortaya çıkardığını belirtti.

Organları ilk kez Leonardo Da Vinci'nin çizdiğini anımsatan Mesut, "500 sene önce Leonardo'nun yaptığı çizimler o dönem için gizli kalmış. Daha sonra keşfedildi bu resimler. Bazı organlarda keşif dahi yaptığını biliyoruz. Berrin hanım organları çiçekler birleştirmeyi akıl etmiş. Organların çiçek açtığı bir sergi olmuş. Çok güzel icra edilen eserler olmuş." dedi.

İllüstrasyonları hazırlayan TÜ Teknopark çalışanı ressam Berrin Us Gündüz, yaptığı çalışmayla tıp bilimini sanatla birleştirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TÜ Teknopark destekleriyle 40 illüstrasyon resimden oluşan sergiyi Rektör Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, TÜ Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Öztürk, akademisyenler, tıp fakültesi öğrenciler gezdi.

Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek.















