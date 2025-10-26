Organize soykırım iddiası! BM raporu dünyayı ayağa kaldırdı.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı rapor, İsrail’in Gazze’deki iki yılı aşkın süredir Filistinlilere karşı yürüttüğü operasyonların, küresel işbirliği ile sürdüğünü ortaya koydu. Middle East Eye’ın aktardığı habere göre, BM özel raportörü Francesca Albanese’nin raporunda 60’tan fazla ülkenin İsrail’e sağladığı askeri, diplomatik ve ekonomik destekle bu süreçte “suç ortaklığı” yaptığı belirtildi. Raporda, çoğunluğu Avrupa ülkesi olan 63 devletin Gazze’deki saldırıların devamını sağladığı, Arap ülkelerinin ise etkili bir müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Destek veren ülkelerin sessizliği, uluslararası kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı.

BATI EN BÜYÜK TEDARİKÇİ

Albanese'nin raporuna göre, bu "canlı yayınlanan vahşet", üçüncü devletlerin doğrudan desteği, maddi yardımı, diplomatik koruması ve hatta bazı durumlarda aktif katılımıyla kolaylaştırıldı. Destekleyici ülkelerin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu destek olmasaydı İsrail'in Gazze'ye yönelik tam kapsamlı saldırısını sürdüremeyeceği belirtildi.

Albanese, bu desteği diplomatik, askeri, ekonomik ve insani olmak üzere dört ana kategoriye ayırdı. BM raportörü, özellikle Batı'daki ülkelerin İsrail'e sağladığı diplomatik dokunulmazlığın ve uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutulmamasının, İsrail'in soykırımını cezasız bir şekilde sürdürmesine olanak tanıdığını savundu.

Raporda, 1976'dan beri İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan BM kararlarına rağmen, birçok ülkenin soykırım boyunca askeri destek ve silah transferleri sağladığı belirtildi; ABD, Almanya ve İtalya "en büyük tedarikçiler" olarak adlandırıldı. Albanese, Arap ve Müslüman devletlerin Filistin davasını desteklemesine rağmen "kesin eylem" sergilemede yetersiz kaldığını kaydetti.

SADECE TÜRKİYE KESTİ

Raporda, devletlerin İsrail ile normal ticari ilişkileri sürdürmesinin "İsrail apartheid rejimini meşrulaştırdığı ve sürdürdüğü" belirtiliyor. İsrail'in en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'nin, son iki yılda İsrail'in toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini sağlamaya devam ettiği kaydedildi. Almanya, Polonya, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Fransa ve Sırbistan gibi bazı Avrupa ülkeleri, soykırım sırasında İsrail ile ticaretlerini artırdı. BAE, Mısır, Ürdün ve Fas gibi Arap ülkeleri de ticaretlerini artırdı. Sadece Türkiye'nin Mayıs 2024'te İsrail ile ticareti askıya aldığı belirtildi.

ELLERİYLE ENKAZLARI KAZIYORLAR

Barbar İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı. Son 48 saatte hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi. Öte yandan İsrail'in devasa moloz yığınına çevirdiği Gazze'de Filistinliler enkazda evlerini ve yakınlarının kalıntılarını arıyor. Ekipmanın bulunmaması nedeniyle birçok Filistinli, ellerini kullanıyor. Al Jazeera'ye konuşan bazı Filistinliler, ellerinden geleni yaptıklarını ancak kış yaklaştığı için uzun süre böyle devam edemeyeceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölge yaklaşık 61 milyon ton molozla kaplanmış durumda. UNICEF Ortadoğu Direktörü Edouard Beigbeder ise Gazze'de iki yıldır süren vahşetin her şeyi yerle bir ettiğini belirterek, çocuklar için kayıp nesil uyarısı yaptı.