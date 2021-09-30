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Kadın - Aile Organik süpermarket kuruyor
Kadın - Aile

Organik süpermarket kuruyor

Antalya'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi'nden 5 yıl önce aldığı 30 bin lira hibeyle kurduğu çiftliğinde üretilen organik ürünler satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:27:00 -
Organik süpermarket kuruyor

Antalya'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi'nden 5 yıl önce aldığı 30 bin lira hibeyle kurduğu çiftliğinde üretilen organik ürünler satışa sunuluyor.
Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.
Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı.
Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi.
Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.
Aradığı huzuru ve mutluluğu burada bulan Safarova'nın hayatı 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 30 bin lira hibe destekle değişti.
Önce 450 tavuk alarak yumurta üretimine giren Safarova, buradan elde ettiği gelirle çiftliğini geliştirmeyi sürdürdü.
Hibe destekle kurulan çiftlikte köpekleri ile tavşanlarını besleyen, Afrika tavuğu, kaz, ördek, bıldırcın ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen doğal ürünlerin de satışını yapan Safarova, gösterilen ilgiden memnun.
Safarova'nın yeni hedefi ise çiftliğini gezmeye gelen kişilerin meyve sebzeden hayvansal ürünlere kadar her şeyi doğal ortamında satın alabilecekleri "organik süpermarket" olarak adlandırdığı projeyi hayata geçirebilmek.

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