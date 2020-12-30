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Ekonomi Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek
Ekonomi

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:56:00 -
Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Organik Arıcılık Çiftçilerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine de başvurabilecek.

Yetiştiricilere organik süreçte olan ve yetkili kurum tarafından kontrol edilen uygunluk belgesinde kayıtlı arı kovanları ile belirlenen aynı kovan numarası ile destek verilecektir.

Organik arıcılıkla uğraşan çiftçiler, kovan tespitlerini süresi içinde il-ilçe müdürlüğüne yapmak zorunda kalırken, tespit için son tarih 11 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Organik arıcılık destek ödemesi almaya hak kazanan organik arı kovanları için yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacaktır.

Tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

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