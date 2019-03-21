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Organ bağışını anlatırken canlı yayında depreme yakalandılar

Denizli'de meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem anı yerel bir televizyon kanalında canlı yayına yansıdı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:03

Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem halk arasında paniğe neden olurken, deprem anı yerel bir televizyon kanalında canlı yayına yansıdı.

Sunuculuğunu Serhat Delikara'nın yaptığı ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken deprem anı kameraya yansıdı.

"Canlı yayında depreme yakalandık"

Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık." diyerek ekran başındaki seyircileri sakin olmaları yönünde uyardı.

Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından, masada duran bardaktan su içerek sakin kalmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:03
  1. Yazıyor Yazıyor
  2. Serhat Delikara
  3. Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk
  4. organ bağışı

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