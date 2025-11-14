Organ Bağışında o ilimiz Zirveye Çıktı: Türkiye Birinciliği!

Bölge ve İl Sıralamasında Çifte Zafer

Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, 2024 yılında gerçekleştirdiği 51 kadaverik donör süreciyle 10,270 pmp oranına ulaşarak bu alanda en başarılı merkez unvanını aldı.

Bölge içindeki iller değerlendirildiğinde ise Samsun, 18,15 oranıyla liderliğini korurken, Rize 17,12 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu üstün başarı, Samsun'dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından plaket getirdi.

Başarının Sırrı: Özverili Ekip Çalışması

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, elde edilen başarının, uzman hekimlerden yoğun bakım çalışanlarına, 112 ekiplerinden nakil cerrahlarına kadar yüzlerce sağlık çalışanının özverili ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Uras, kalp, karaciğer ve akciğer gibi hayati organ yetmezliklerinde tek çözümün organ nakli olduğunu ve organ nakli sayılarının artmasıyla hayatını kaybeden insan sayısının azalacağını belirtti. Samsun'un bu çabaları sonucunda hem Bölge Koordinasyon Merkezleri arasında hem de il sıralamasında birinci olduğunu ve Sağlık Bakanı tarafından çifte plaketle ödüllendirildiğini ifade etti.

Samsun Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, ödülü bizzat Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan aldığını dile getirdi.

"e-Devlet Üzerinden Organ Bağışı Yapılabiliyor"

Müdür Uras, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak organ bağışının önemine dikkat çekti: "Artık e-Devlet üzerinde organ bağışı yapılabiliyor. Her bağış yeni bir yaşam demektir. Umuda ortak olun."