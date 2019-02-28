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Organ bağışı organizasyonu ödüllendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yöneticileri ve Kdz.

28 Şubat 2019 Perşembe 21:12
Organ bağışı organizasyonu ödüllendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yöneticileri ve Kdz. Ereğli’de ki taraftar derneklerinden oluşan Renklerin Kardeşliği Platformu tarafından organ bağışına farkındalığı artırmak için düzenlen etkinlikte elde edilen başarı ödülsüz kalmadı.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede iki aylık süre içerisinde organ bağışına farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere destek verenlere başarı belgesi verdi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törene Karadeniz Bölge Komutanı Cemal Özden Yazıcıoğlu, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli İlçe Halk Eğitim Müdürü Canan Ayan ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli katıldı. Törende Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın protokolü ile Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Personeline yönelik düzenlenen işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan personellere sertifikaları takdim edildi.


Çok sayıda Devlet Hastanesi çalışanının da katıldığı programda konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu örnek bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, organ bağışı kampanyası süresince büyük destek veren Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Karadeniz Ereğli Taraftar Dernekleri başkanlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:12
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