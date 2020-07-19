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Aktüel

Oregon Başsavcısı "kanunsuz gözaltılar" suçlamasıyla federal hükümete dava açtı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:00:41 -
Oregon Başsavcısı "kanunsuz gözaltılar" suçlamasıyla federal hükümete dava açtı

ANKARA (AA) - ABD'de Oregon Eyalet Başsavcısı Ellen Rosenblum, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine düzenlenen gösterilerde, protestocuları kanunsuzca gözaltına aldığı suçlamasıyla federal hükümete dava açtı.

BBC'nin haberine göre, Oregon Başsavcısı Rosenblum, dava dilekçesinde, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki federal kolluk kuvveti Marshals Hizmeti, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ile Federal Koruma Hizmetinden görevlilerin Portland'de daha fazla kişiyi gözaltına almasını durdurmak için men kararı talebinde bulundu.

Rosenblum, "Bu taktikler son bulmalı. İnsanların anayasadan doğan barışçıl gösteri haklarını savunmalarını imkansız hale getirmenin yanı sıra caddelerimizde daha patlamaya hazır bir durum yaratıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ellen Rosenblum, federal güvenlik görevlilerinin yöntemlerinin "tamamen gereksiz olduğunu ve Oregon'un kimliğine uymadığını" belirtti.

- Floyd protestoları, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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