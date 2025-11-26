  • İSTANBUL
Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi
Siyaset

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e korsan yemin nedeniyle ordudan ihraç edilen 5 teğmene ilişkin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Bakan, “Milli Savunma Bakanlığı komisyonunda, Sayın Bakan Yaşar Güler’in yüzüne, tam karşısında söyledim: İki kişiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Biri bizzat kendisi, diğeri ise hemşehrim Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu. Neden mi? 5 teğmenimizin ihracı yüzünden! Sayın Bakan; Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yaptınız. Şimdi de Milli Savunma Bakanısınız. Bu ülkede gelebileceğiniz en üst makamdasınız, daha ötesi yok” dedi.

“ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERE YAPILAN BU MUAMELEYİ ASLA KABUL ETMİYORUM!”

“Sayın Afyoncu; tanınan, sözüne kıymet verilen bir tarihçi, bir bilim insanısınız” diyen CHP’li Bakan, “Soruyorum size: Bu pırıl pırıl çocukları kendi inancınızla mı ihraç ettiniz, yoksa makamınızı korumak için mi? Eğer inancınızla yaptıysanız bu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Yok eğer makamınızı korumak için bu çocukları harcadıysanız; işte o apayrı, çok daha büyük bir hayal kırıklığı... Aklıma geldikçe isyan ediyorum. Vatanını seven, Atatürkçü teğmenlere yapılan bu muameleyi asla kabul etmiyorum!” ifadelerine yer verdi.

İŞTEN ATILAN BİNLERCE İŞÇİ İÇİN İSYAN ETTİ Mİ?

Ancak Murat Bakan, yıllardır CHP’li belediyeler tarafından haksız yere işten atılan binlerce işçi için isyan edip etmediğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

