Ordu'ya 'satılmış' diyen CHP'li vekile Nevşin Mengü sahip çıktı!

Olay TV'de boy göstermeye başlayan Nevşin Mengü, Türk ordusuna dil uzatan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ı ekranlarda savunup temizleme operasyonuna soyundu.

CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusunu hedef alarak 'Katar'a satıldığını' söylemiş, tepkilerin hedefi olmuştu. Birçok kesimden gelen tepkilere rağmen CHP ise TSK'nın satıldığını söyleyen Başarır'a sahip çıktı. Bunlardan biri de Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren Nevşin Mengü oldu.

Nevşin Mengü TSK'ya dil uzatan CHP'liye sahip çıktı

Olay TV'de haber programlarını sunmaya başlayan Nevşin Mengü şunları söyledi

"Ali Mahir Başarır ne söylemek istediğini defalarca söyledi aslında. 'Ben ordu satılık demedim, Tank Palet fabrikasının satışını eleştirdim' diye her gün söylüyor. Fakat Buna rağmen kimse Mahir Ali Başarır'ın bu açıklamasını dinlemiyor. Bu tartışma köpürtüldükçe köpürtülüyor. Niye Bu kadar Mahir Ali Başarır'ın söylediği gündem oldu?"

Olay TV'nin misyonu

Olay TV Ankara muhabiri de Ali Mahir Başarır'ın hedefe konduğunu iddia etti. Uzun süredir CHP milletvekillerinin fezlekelerinin hazırlanıp Meclis'te CHP'nin üzerine bir baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Öte yandan Nevşin Mengü, bir seçim sürecinin yaklaştığını dile getirerek iktidarın muhalefete karşı baskı oluşturduğunu iddia etti. Mengü'nün yayında Başarır'ı ısrarla masum gösterme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.