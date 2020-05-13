Ordu’ya sanat ve kültür parkı

Cumhuriyetin ilk kuruluşundan bu yana bir ‘sanat şehri’ olarak bilinen Ordu’da sanat ve kültür parkı inşa ediliyor. Ordu’nun Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nun (OBBKT) kurulduğu 1964 yılında ilk kadın oyuncusu olan Fatma Demirhan’ın adının verileceği sanat parkında Ordu’nun sanat belleği yaşatılacak.

Uzun yıllar Ordu’nun sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunuyla hizmet veren tiyatro binasının 1993 yılındaki yangında yok olmasının ardından park olarak kalan alana Ordu’da tiyatronun ilk kadın oyuncularından biri olan Fatma Demirhan’ın adının verileceği bir sanat parkı inşa ediliyor.

Proje kapsamında kent sahnesi, açık hava sinema alanı, Fatma Demirhan büstü, giriş karşılama meydanı, mobil satış üniteleri, üst örtülü mekânlar, dinlenme alanları ve zeminde tarih izleri enstalasyonu ile bitkisel tampon çalışması gerçekleştirecek.

“Kentin sanat belleği bu parkta yaşatılacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatma Demirhan’ın adıyla yaşayan parkı gerçek bir kent sahnesi olarak kurgulamak istediklerini ifade ederek, “Fatma Demirhan Sanat Parkı Peyzaj ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında vatandaşlarımızın sinema izleyeceği, etkinliklerde bir araya geleceği bir açık hava sineması, belediyenin ise vatandaşlarımıza sesleneceği bir sahne, bir kent ara yüzü tasarladık” dedi.

Güler, “Tiyatronun ve eş zamanlı olarak kültür ve sanatın yaşayan tarihinin, kentin sanat belleğinin bu parkta yaşatılmasını arzuluyoruz. Altınordu ilçemizin merkezindeki bu alan, ziyarete gelen herkesin, Ordu’nun köklü tiyatro tarihini öğreneceği bir açık hava müzesi olarak yeniden oluşturulacak. Öte yandan etkinlik dönemlerinde hizmet edecek doğal dokuya uygun malzemeden üretilecek mobil satış birimleri, iklim koşullarında konforlu açık alan deneyimini desteklemek için üst örtülü membran, kent içinde ekolojik sürdürülebilirliği desteklemek ve bu alanın ağaçlı yeşil dokusunu korumak için geçirgen malzeme zemin kaplaması kurguladık. Kısacası alanın daha kullanışlı bir hale getirilmesi ve adına yakışır bir şekilde hizmet vermesi amacıyla hazırladığımız bu proje ile ilimizin köklü kültür ve sanatını gün yüzüne çıkarmış olacağız” dedi.