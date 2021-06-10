Ordu'ya kurulacak güneş enerji santrali ekonomiye kazandırılacak

İlçede daha önce 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan ve tam kapasiteyle çalışan rüzgar enerji santralinin ardından güneş enerjisi santrali için de çalışma başlatıldı.

Akkuş Belediyesi tarafından Gökçebayır Mahallesi'nde 15 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinin montaj işlemlerinde sona gelindi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, göreve geldikleri günden beri yol ve su gibi altyapı çalışmaları dışında ilçede hem üretime hem istihdama katkı sunacak projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlçenin hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından oldukça verimli bir bölge olduğunu ifade eden Demirci, yapılan incelemelerin ardından 600 kilovat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Demirci, santral için araziye 2 bin 400 panel kurulduğunu anlatarak, ilerleyen günlerde enerji üretimine başlanacağını kaydetti.

Santralde üretilecek enerjinin sadece belediyenin ihtiyacını karşılamayacağına işaret eden Demirci, "Kendi ihtiyacımızın fazlasını da satacağız. Buradan yıllık 1,5 milyon liralık gelir elde etmiş olacağız" dedi.

Demirci, doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.