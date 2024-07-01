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İSLAM Ordu'ya gezmek için geldi! İslam’ı seçip Müslüman oldu!
İSLAM

Ordu'ya gezmek için geldi! İslam’ı seçip Müslüman oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 18:02:00 -
Ordu'ya gezmek için geldi! İslam’ı seçip Müslüman oldu!

Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarıyla Altınordu ilçesine gelen Angelo Priamo, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi.

"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

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