Ordu’nun yükseklerinde şiddetli dolu yağışı

Ordu genelinde etkili olan rüzgarın ardından, yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili oldu.

Ordu’nun şehir merkezinde kısa süreli etkili olan rüzgarın ardından hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Yüksek kesimlerde ise yer yer etkili olan fırtına, yerini yağmur ve dolu yağışına bıraktı. Ordu’nun Kumru, Korgan gibi yüksek kesimli ilçelerinde ve yaylalarında ise fındık büyüklüğünde yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı gerçekleşti. Bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.