Ordunun parası bitince askeri helikopterle turistik gezi başlattılar

Lübnan ordusu, masrafları karşılayabilmek için askeri helikopterle turistleri gezdirmeye başladı.

Lübnan'daki derin ekonomik kriz, ülkenin tüm kurumlarını sarmış durumda. Lübnan ordusu da zorda. Ordu helikopter masraflarını karşılayabilmek için turistlere tur düzenlemeye başladı.

150 dolara askeri helikopterle gezi

Lübnan ordusu, eğitim helikopterlerinin bakım masraflarının karşılanabilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu. NTV'de yer alan habere göre, Orduda 15 dakikası 150 dolara isteyenlere askeri helikopterlerle tur attırılmaya başlandı.

Helikopterlerin bakımı sağlanıyor

Elde edilen parayla helikopterlerin bakımı sağlanıyor. Lübnan Ordu Sözcüsü, farklı bir savaşla karşı karşıya olduklarını ve zafer kazanmak için geleneksel olmayan yöntemler kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.