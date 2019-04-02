Ordunun muhtırasının ardından Buteflika istifa etti! Cezayir Devlet Ajansı, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa ettiğini duyurdu.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti. Cezayir Devlet Ajansı, Buteflika'nın istifa ettiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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