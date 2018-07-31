Ordu'nun hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi-Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. Soner Arıkan yönetimindeki 17 GP 786 plakalı araç, kontrolden çıkarak 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.