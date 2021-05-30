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Teknoloji Ordumuzun gücüne güç katacak! Testleri başarıyla geçti
Teknoloji

Ordumuzun gücüne güç katacak! Testleri başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototip üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:20:00 - 2021-05-30 13:20:48

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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