Ordumuzun gücüne güç katacak! Teslimat için geri sayım başladı

Milli imkanlarla geliştirilen "SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi", düşük oranlı seri üretime geçmişti. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; SUNGUR Füzesi, kabul testi faaliyetlerinin ardından bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak. SUNGUR, hem Tek-Er tarafından omuzdan atılmak suretiyle (MANPADS) hem de kaideye monteli olarak platformlardan kullanılabilecek.

Konuyla ilgili olarak kısa süre önce SavunmaSanayiST.com’a açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Şu anda SUNGUR, seri üretimine başlanılan bir platform. Yaklaşık 4 - 4.5 kilometre yükseklikte ve 8 kilometre menzildeki hava hedeflerini etki altına alabilecek, TEK-ER tarafından veya bir platform üzerinden kullanabilecek bir hava savunma sistemi. Şu anda SUNGUR’un omuzdan atılan versiyonu da dahil olmak üzere seri üretim faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca SUNGUR, Karadan Havaya Füze (SAM) konfigürasyonu haricinde görüş içi hava hava füzesi olarak AKINCI TİHA'da da kullanılacak.

SUNGUR Füzesi

Roketsan tarafından HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen SUNGUR, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık kullanabilme kapasitene sahip 8 kilometre menzilli SUNGUR, üstün özellikleri dolayısıyla dördüncü nesil MANPADS olarak nitelendirilmektedir.

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