Ordumuzun gücüne güç katacak! Tarih verildi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamaya göre; milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen TEK-ER tipi Tanksavar Güdümlü Füze (ATGM), bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak.

Tıpkı UMTAS ve OMTAS Tanksavar Füzeleri gibi görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip olan KARAOK Füzesi, TEK-ER tarafından omuzdan atılmak suretiyle kullanabildiği için Roketsan’ın diğer tanksavar füzelerinden ayrılıyor. Konsept itibariyle ABD üretimi Javelin’e benzeyen KARAOK; 125 milimetre çapa, lançeriyle birlikte 16 kilogram ağırlığa, 2.5 kilometre menzile, zırh delici tandem harp başlığına, an-unut kullanım moduna ve doğrudan ile üstten vuruş modlarına sahip.

OMTAS, UMTAS ve L-UMTAS’ın ardından Roketsan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulan dördüncü tanksavar füze olan KAROK’un, özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sualtı Taarruz (SAT) Komandoları, Sualtı Savunma (SAS) Komandoları ve MİT Özel Operasyon Timi gibi özel birliklerin ihtiyaçlarını karşılayacağı üzerinde duruluyor.

KARAOK Füzesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin TEK-ER tarafından kullanılabilen tanksavar füze ihtiyacı, milli imkanlarla karşılanmış olacak.

KARAOK Füzesi teknik özellikleri

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