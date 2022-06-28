Ordumuzun gücüne güç katacak! Seri üretimi başlıyor

MMT makineli tüfek, %100 yerli olarak geliştirilmiştir. Rus makineli tüfekleri gibi sağdan beslemelidir. Gaz piston sistem ile çalışmaktadır.

Tüfeğin üst kapağında pikatini rayı vardır. Namlu kolayca değiştirilebilir ve 6 kademeli teleskopik dipçiğe sahiptir. 8 kg ağırlığa sahip olan silah 7,62×51 NATO mühimmatı kullanır.

Dakikada 750 atım yapmaktadır. Kalifikasyon testlerinin ardından seri üretime geçecek olan silah MG-3’lerin yerini alacaktır.

MKE tarafından üretilen PMT76/57 ise platform için geliştirilmiş 7,62 makineli tüfektir. FN Mag klonu olan silahın iki versiyonu vardır.

Biri platformlar için diğeri tank ve zırhlı araçların koaksiyel makineli tüfek ihtiyaçları içindir. PMT-76/57 Kara Kuvvetleri envanterine girmeye başlamıştır.

DefenceTürk