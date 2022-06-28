Ordumuzun gücüne güç katacak! Seri üretimi başlıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın farklı tiplerdeki tüfek ihtiyacına binaen Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çok sayıda milli tüfek geliştirildi. MKE tarafından Ağustos 2022 itibarıyla Modern Makinalı Tüfek (MMT)’in seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.
MMT makineli tüfek, %100 yerli olarak geliştirilmiştir. Rus makineli tüfekleri gibi sağdan beslemelidir. Gaz piston sistem ile çalışmaktadır.
Tüfeğin üst kapağında pikatini rayı vardır. Namlu kolayca değiştirilebilir ve 6 kademeli teleskopik dipçiğe sahiptir. 8 kg ağırlığa sahip olan silah 7,62×51 NATO mühimmatı kullanır.
Dakikada 750 atım yapmaktadır. Kalifikasyon testlerinin ardından seri üretime geçecek olan silah MG-3’lerin yerini alacaktır.
MKE tarafından üretilen PMT76/57 ise platform için geliştirilmiş 7,62 makineli tüfektir. FN Mag klonu olan silahın iki versiyonu vardır.
Biri platformlar için diğeri tank ve zırhlı araçların koaksiyel makineli tüfek ihtiyaçları içindir. PMT-76/57 Kara Kuvvetleri envanterine girmeye başlamıştır.
DefenceTürk