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Yerel Ordulu gurbetçi birilerini hoplattı
Yerel

Ordulu gurbetçi birilerini hoplattı

Ordu'da bir gurbetçi, aracının arkasına iş bulamamaktan yakınanlara ithafen "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok" yazarak, ‘açım, aç’ diyenlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:13:00 -
Ordulu gurbetçi birilerini hoplattı

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'den üreticiler fındık hasadını gerçekleştirmek için Karadeniz'e akın etti.

Fındık toplamak için memleketlerine giden vatandaşlar mevsimlik fındık işçisi bulamamaktan dert yandı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadeleye karşılık Türkiye vatandaşının ezilmemesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

Eleman bulmakta güçlük çekiliyor

TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına karşılık, Karadeniz'de günlük fındık toplama işinde çalışacak eleman bulmakta güçlük çekiliyor.

Hem işsizlikten bahsedip hem de iş beğenmeyenlere karşılık, fındık hasadı için yurt dışından gelen bir gurbetçi vatandaşımız bu duruma tepki gösterdi.

Arabasının arkasına yazdığı yazıyla duruma tepki gösteren vatandaş şunları kaydetti:

"Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok"

"İş yok açım diyenler, fındıkta eleman yok. Günlük 350 TL, Çuvalcı 700 TL. Şikayet çok çalışan yok. 2023 RTE"

Yol üzerinde yazıyı gören diğer vatandaşlar ise bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydettiler.

 

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Yorumlar

Köleler için

İki üç haftalık iş sonrasında......

adam haksız

700 lira bir ihtimal geçindirir ama günlük 350 lira ile geçinilmez şu devirde
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