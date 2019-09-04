Ordulu balıkçılara sıkı denetim Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte avlanan balıkçılar, sıkı bir denetimden geçiyor.

Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte avlanan balıkçılar, sıkı bir denetimden geçiyor.

Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül’de başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan ve 1 Eylül’de sona eren yasakla birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı.

Balıkçıların avlanmaları sürerken, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Karadeniz’de avlanan balıkçı teknelerine denetim yapıldı. Ekipler, balıkçılar tarafından avlanan istavritlerin boyutu ölçtü. Bu kapsamda 9 adet algarna teknesi 6 adet gırgır denetlenirken, sezon içerisinde kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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