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Gündem Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçtiler
Gündem

Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçtiler

Uzun yıllardır terörle mücadele eden Nijer, Türkiye'den satın aldığı modern askeri araç ve ekipmanlarla ordusunu güçlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:19:00 -
Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçtiler

Nijer, başta güvenlik, tarım ve sanayi olmak üzere farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye ve Türk şirketleriyle iş birliğine gidiyor.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, ziyareti sırasında bu yönde çeşitli temaslarda bulundu.

Mahamadou ve bakanlardan oluşan heyet, Şile'de bulunan REPKON firmasını ziyaret etti, tesiste inceleme yaptı.

Ziyaret kapsamında, Nijer'de saatte 150 adet kapasiteli tamamen otomasyonlu anahtar teslim LPG tüp üretim tesisi kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı.

REPKON'un geliştirdiği 40 milimetre bomba atar silahları ile 105 milimetre top ve 105 milimetre top mermilerini üreten makina ve ekipmanlar da Nijer delegasyonu tarafından incelendi.

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar'ın verdiği bilgiye göre, Ocak 2022'de Nijer'den bir heyetin REPKON'u ziyareti ve iş birliğinin başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesi planlanıyor.

Türk savunma sanayisinde metal şekillendirmede önde gelen firmalardan REPKON, ürettiği makinalar, namlu ve roket gövdesi gibi ürünlerle hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyor hem de ihracat yapıyor.

Terörle mücadele eden Nijer, son dönemde Türkiye'den aldığı askeri araç ve ekipmanlarla ordusunu güçlendiriyor.

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