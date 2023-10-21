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Aktüel Ordular Aksaya
Aktüel

Ordular Aksaya

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:36:00 -
Ordular Aksaya

OrdularAksaya Ordular Aksaya Cuması başlığıyla Türkiye'nin her bölgesinde cuma namazı sonrası Yahudi Varlığının Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı tepki verildi.

 

Köklü Değişim Gaziantep Temsilciliği'de bu çağrıya uyarak Ünaldı Tekstilkent Onur Öztürkmen Camii'nde Zeynel Akdemir'in yaptığı dua ile kardeşlerimizin yanında olduklarını meydanlardan haykırdılar.

Cuma namazı sonrası Filistin'li kardeşlerimiz için dua edilip, yöneticlere sorumlulukları hatırlatıldı. Güç sahibi kimselere ise, bu katliama seyirci kalınmaması gerektiği çağrısı yapıldı. Sık sık tekbirlerlerin getirildiği duada "Ordular Aksa'ya", "Hayber hayber ya yahud ceyşi Muhammed sevfe yeud" tevhid ve tekbir sloganları meydanlarda yankılandı.


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