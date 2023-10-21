Ordular Aksaya

Köklü Değişim Gaziantep Temsilciliği'de bu çağrıya uyarak Ünaldı Tekstilkent Onur Öztürkmen Camii'nde Zeynel Akdemir'in yaptığı dua ile kardeşlerimizin yanında olduklarını meydanlardan haykırdılar.

Cuma namazı sonrası Filistin'li kardeşlerimiz için dua edilip, yöneticlere sorumlulukları hatırlatıldı. Güç sahibi kimselere ise, bu katliama seyirci kalınmaması gerektiği çağrısı yapıldı. Sık sık tekbirlerlerin getirildiği duada "Ordular Aksa'ya", "Hayber hayber ya yahud ceyşi Muhammed sevfe yeud" tevhid ve tekbir sloganları meydanlarda yankılandı.



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