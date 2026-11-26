Türkiye’deki üniversitelerden lisans mezunu olan adaylar, 10 Ocak 2027 tarihine kadar Moskova ve St. Petersburg’daki teknik üniversitelerin ücretsiz yüksek lisans programlarına başvurabilecek. Yeni eğitim-öğretim yılında Akkuyu NGS’nin gelecekteki mühendisleri; Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi ‘MEPhI’ (UANÜ MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi ‘Moskova Enerji Enstitüsü’ (MPEI), Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPU) ve Moskova Politeknik Üniversitesi’nde (MPU) eğitim alma fırsatı bulacak. Eğitim verilecek uzmanlık alanları arasında ‘Nükleer Enerji ve Termofizik’, ‘Nükleer Fizik ve Teknolojiler’, ‘Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği’, ‘Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği’ ile ‘Soğutma ve Kriyojenik Teknolojiler ve Yaşam Destek Sistemleri’ yer alıyor.