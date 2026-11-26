Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili şunları söyledi: “Şu anda Akkuyu NGS’nin 1. güç ünitesinin başlatma operasyonlarına hazırlık sürecinin en yoğun aşaması devam ediyor. Türk mühendisler ve işletme vardiyalarında görev yapan personel, güç ünitesindeki teknolojik süreçleri Rus meslektaşlarıyla birlikte yönetiyor. İlk işletme vardiyalarında Türkiye’den beş uzman görev almaya başladı. Bu uzmanlar arasında Reaktör Kontrol Mühendisleri ve Türbin Kontrol Mühendisleri de bulunuyor ve ilerleyen dönemde bu sayı daha da artacak. Bu uzmanlar, tam ölçekli simülatörde aldıkları eğitim sırasında ve doğrudan güç ünitesinde yürüttükleri çalışmalarla yeterliliklerini ve profesyonelliklerini kanıtladılar. Nükleer güç santrali ekibine her yıl yeni Türk uzman grupları katılıyor ve bu uzmanlar iş süreçlerine hızla uyum sağlıyor. Bunda, deneyimli çalışanların bilgi ve yetkinliklerini gençlere aktarmasını sağlayan gelişmiş rehberlik sistemi önemli rol oynuyor.”