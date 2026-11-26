Beştepe'de dev güvenlik zirvesi başladı! Gözler çıkacak tarihi kararlara çevrildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde kritik gündem maddelerini ele almak üzere bir araya geldi.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde kritik gündem maddelerini ele almak üzere bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen hayati zirve saat 14.40 itibarıyla resmen başladı.
Siyaset
AK Parti'li Çelik: Her türlüsü lanetlenmelidir! Kadına yönelik şiddete ‘sıfır tolerans’ mesajı
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