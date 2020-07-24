Ordu'daki "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" ilgi görüyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" üreticiler ile işçilerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bahçe sahiplerine işçi, işçilere de çalışacakları bahçe işi bulunmasına yardım edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni hasat sezonu öncesi tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanda farkındalık yaratmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor Projesi'ni bu yıl daha da genişleterek hayata geçirdik. 1 Haziran tarihinde başlattığımız 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi'ne ilgi geçtiğimiz yıla oranla daha fazla oldu." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının her hasat sezonunda il dışına çıkan yaklaşık 60 milyon lirayı şehirde tutmak olduğuna dikkati çeken Güler, "Projemize şu ana kadar 1627 işçi kardeşimiz ve 627 bahçe sahibi başvuruda bulundu. Toplamda 9 bin 883 dönümlük bahçe bu proje sayesinde toplanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelerde çalışacak işçilerin sağlıkları için de çalışma yapacaklarına işaret eden Güler, şöyle devam etti:

"Bu proje ile hem şehir ekonomisini güçlendirmeyi hem de üreticilerimizin her hasat sezonunda işçi bulma sorununu çözmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir çalışmaya daha imza atmak istiyoruz. Parça parça olan ve sahipleri tarafından adeta kaderine terk edilmiş fındık bahçelerini, ziraat odalarımızı da çalışmaya dahil ederek birleştirmek istiyoruz. Bu sayede hem dönüm başına alınan verim artacak hem de fındığımızın kalitesi artmış olacak."

- "Fındığın yanına ek gelir getirecek her ürüne sonuna kadar sahip çıkıyoruz"

Güler, Ordu'nun sadece bir ürün üzerine yönelmemesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yürüttüklerini aktararak, ilde yetişen her meyvenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Fındığın yanına ek gelir getirecek her ürüne sonuna kadar sahip çıktıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Altınordu ilçemizde bir üreticimiz tarafından kurulan taflan bahçesini ziyaret ettik. Taflan ürününün sağlık açısından birçok olumlu etkisi olduğu aşikardır. Yılların taflanını yeni bir sunum ile tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda besin değeri yüksek olan bu ürünü hem süs bitkisi hem de meyve olarak değerlendireceğiz."







