Ordu'daki alçaklığa Yeniden Refah Partisi'nden sert tepki! Valilikten açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesabından bomba bir iddiada bulundu. Yapılan paylaşımda Ordu'nun Durugöl Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeni Ordu Stadı'nın açılışında konfeti içerisine gizlenen Kuran’ı Kerim parçalarının etrafa saçıldığına dair fotoğraflara yer verildi.

Açıklamada "Bu akşam Ordu Stadının açılışında konfeti içerisine gizlenen Kuran’ı Kerim parçalarının etrafa saçılması hadisesini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsizliğin meydana gelmesinde dahli olanların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz." denildi.

Ordu Valiliği'nden açıklama

Konuyla ilgili Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3.Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran’ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, Öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."