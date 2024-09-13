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Yerel Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Yerel

Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:09:00 -
Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli Ordu istikametinde bir kaza meydana geldi. 28 yaşındaki Samet Uludağ idaresindeki hafif ticari araç, Yunus Alkan idaresindeki tırla çarpıştı.

ÇARPTI VE YAN YATTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden tır, seyir halinde bulunan 2 otomobile çarpmasının ardından refüje çarparak yan yattı. Kazada, ticari araç sürücüsü Samet Uludağ (28) ile diğer otomobillerde bulunan Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ile İlyas Altungök yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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