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Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba, oğul ve gelini aynı tabutta

Ordu'da meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden baba, oğul ve gelinin kemikleri aynı tabuta konularak mezarlığa getirildi ve ayrı ayrı mezarlara defnedildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba, oğul ve gelini aynı tabutta

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, bir evde çıkan yangında ölen Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (59), olaydan 18 gün sonra toprağa verildi. Aynı tabutta gelen 3 kişiden geriye kalan kemikler, 3 ayrı mezara defnedildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş'e ait ahşap evde, 22 Temmuz gecesi yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi.

KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLMİŞTİ

Ahşap evin küle döndüğü yangında 3 kişiden geriye kalan kemikler, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na, buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan kimlik tespitinin ardından baba, oğlu ve gelinine ait kemikler, tek bir tabut içerisinde dün, olaydan 18 gün sonra Ortabölme Mahallesi'ne getirildi. Burada, mezarlık yanındaki alanda öğlen namazı sonrasında 3 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Ardından 3 kişinin kemikleri, 3 ayrı mezara defnedildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Yangın
  4. Trabzon Adli Tıp Kurumu
  5. İstanbul Adli Tıp Kurumu

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