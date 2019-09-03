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Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor.

03 Eylül 2019 Salı 17:57
Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.


Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:57
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