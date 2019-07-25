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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:00
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ordu’nun Ünye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince fiziki takip sonucu yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira civarında olan uyuşturucu madde ele geçirildi. İlçenin Nuriye Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G, O.T. yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheli şahıslar ile polisler arasında kısa sürede kovalamaca yaşandı.


Şahısların yakalanmasının ardından yapılan aramada üzerlerinden 2 bin gr. skunk madde uyuşturucu,500 adet sentetik hap madde ele geçirildi.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken yakalanan biri bayan üç kişinin emniyette sorguları sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:00
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