Ordu'da üretti ünü Japonya'ya ulaştı!

Perşembe ilçesinin yaklaşık 700 metre açığında bulunan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan havuz balıklarının kilosu 30-35 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar çıkabiliyor. Üreticiler, kültür balıklarının düşünüldüğü gibi kimyasal maddelerde üretilmediğine dikkat çekerek, son derece sağlıklı olduğunu ve gerekli kontrollerin yapıldığını belirttiler.

Yaklaşık 40 yıldır denizde olan balıkçı Erol Karadeniz, sabah erken saatlerinde tekneler ile açılıp, balıkları beslediklerini ve gerekli kontrollerini sağladıklarını söyledi. Kötü bir av sezonu geçirdikleri aktaran Karadeniz, bu yüzden havuz balıklarının piyasada oldukça fazla olduğunu ifade etti.



''KİMYASAL ÜRÜN YOK''



Balıkçı Mustafa Şahin ise balıkların yetiştirilme sürecinden bahsederek şöyle konuştu: “Kafeslere barajlarda yavru balıklar geliyor. Gelen yaklaşık 150 bin adet balıkları yaklaşık 6 ay kadar yemliyoruz. Bu süre içerisinde de balıklar büyümüş oluyor. Bu nedenle kafesleri de dar gelince bunları bölüyoruz ve tekrardan sayıyoruz. Daha sonra boyuna ve iriliğine göre kafeslere ayırıyoruz ve üreyip büyümesini sağlıyoruz. Bu şekilde insanlara satışı gerçekleşiyor. Balıklarda hiçbir kimyasal yem kullanılmıyor. Kullanılan yemler, çaça adı verilen balıkların fabrikada işlenip un haline getirilmesi ile oluşuyor. İçerisinde kimyasal bir ürün yok.”



''YILDA 3 BİN TON HASAT''



Perşembe ilçesinde havuz balığı yetiştiren Hüseyin Cem Eyüboğlu da, yıllık yaklaşık 3 bin ton üretim sağladıklarını belirtti. Bunun bir tonunu benekli alabalığın oluşturduğunu ve talebin o yönde olduğuna dikkat çeken Eyüboğlu, “Bulunduğumuz mevkide şu anda yıllık 3 bin ton hasat oluyor. Bunun bin tonu alabalıktan oluşuyor. Çünkü pazar o yönde, ihracatta Japonya ve Rusya var. O yüzden büyük alabalık yapıyoruz, levreği de zaten yıllardır yapıyorduk. Japonya ve Rusya için bir pazar oluştu. Geçtiğimiz yıl Japonya vardı, bu sene tekrardan var. Bu yıl Rusya’nın da somon balıkları ile alakalı bir pazarı mevcut. Biz burada 3 tane yetiştirici olarak, yetiştirdiğimiz balıkları ihraç ediyoruz. Karadeniz’in balıkları lezzetli olduğu için tercih ediliyor” dedi.



''TÜRKİYE'DE BALIK ÜRETİMİ AZ''



Denizlerin içerisindeki kafeslerde yetiştirilen balıkların gerekli kontrolleri ve analizlerinin yapıldığına dikkat çeken Eyüboğlu, “Türkiye’de balık daha çok kışın yeniliyor. İhracata baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Yurt dışı bizden daha fazla balık yiyor, Türkiye genelinde az balık tüketiliyor. Türkiye’de yıllık tüketim yaklaşık 7 kilogram iken, yurt dışında bu rakam 16 kilograma kadar çıkabiliyor. Üretimde ve talepte bir sıkıntı yok. Yurt dışı bizden sürekli balık istiyor” şeklinde konuştu