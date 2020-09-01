Ordu'da traktör fındık bahçesine devrildi: 1 ölü
ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Rasim Şalı (55) idaresindeki 05 HN 196 plakalı traktör, Divantürk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden fındık bahçesine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şalı'nın cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.