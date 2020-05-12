  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşanlara yazılıyor

Ordu’da polis bölgesinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:39:01 -
Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşanlara yazılıyor

Ordu’da polis bölgesinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı uygulandı.


Ordu ilçelerinde polis bölgesinde 4-10 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 11 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 75 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 473 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, dolayı cezai işlem uygulandı.


Aynı denetimlerde 23 araç trafikte men edilirken 11 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı