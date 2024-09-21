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Yerel Ordu'da torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı
Yerel

Ordu'da torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 18:07:00 -
Ordu'da torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı

Ordu’da Abdullah D., ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D.'ye cezai işlem uygulayan polisin başına sandalye ile vurarak yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ünye ilçesinde meydana geldi. Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Sürücü A.A.D.’nin 15 yaşında olduğunu, ehliyet ve kaskının olmadığını tespit eden ekipler, işlem uyguladı. Bu sırada bölgede kahvehane işleten A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. ile polis memuru Erol G. arasında tartışma çıktı. Abdullah D., mukavemet gösterdiği Erol G.’nin başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Erol G., uyarı amacıyla havaya bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memurunu Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erol G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan torunu A. A. D. gözaltına alındı.

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Yorumlar

Vatandaş

Dede ve torunu aleme ibret olması için uzun bir süre dışarı çıkarılmaması lazım.
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