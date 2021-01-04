Ordu'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Engin Şahin yönetimindeki 52 EC 663 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Ulubey Kavşağında Emirhan Öztürk idaresindeki 52 T 0157 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Cansu Şahin ile Beren Şahin yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.