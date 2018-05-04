Ordu’da su deposuna düşen çocuk boğuldu

Olay, Ordu’nun İkizce ilçesi Yoğunluk mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınındaki su deposunun üzerinde oynayan 3 yaşındaki Alperen Kerim Uysal, deponun içine düştü. Ailesinin aramaya çıktığı çocuk su deposu içinde bulundu. Ünye’de özel bir hastaneye kaldırılan Alperen Kerim Uysal’ın duran kalbi burada çalıştırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Minik Alperen, Samsun’daki hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.