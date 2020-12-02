  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'da sağlık çalışanı anne, oğlunun geçici velayetini yeniden aldı
Aktüel

Ordu'da sağlık çalışanı anne, oğlunun geçici velayetini yeniden aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:38:55 -
Ordu'da sağlık çalışanı anne, oğlunun geçici velayetini yeniden aldı

ORDU (AA) - Ordu'da sağlık çalışanı Cemile Deniz, 5 yaşındaki oğlunun geçici velayetini tekrar aldı.

Ordu Devlet Hastanesinde görevli ebe Cemile Deniz, oğlu Ş.K.D'nin geçici velayetinin bir süre önce Ordu 2. Aile Mahkemesinde görülen velayet davası sırasında kendisinden alınarak eşi Mehmet Atakan Deniz'e verilmesi kararına itiraz etti.

Deniz'in avukatı aracılığıyla karara itiraz etmesi üzerine Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Heyet, yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan raporu mahkemeye sundu.

Mahkeme, anne Deniz'in itirazını kabul ederek babadan aldığı çocuğun geçici velayetinin tekrar anneye verilmesini kararlaştırdı.

Baba Mehmet Deniz, 13 Temmuz'da mahkemeye müracaat ederek eşi sağlık çalışanı olduğu için yeni tip koronavirüs ile mücadele süreci dolayısıyla çeşitli sağlık sorunları bulunan oğlunun risk altında olacağını iddia etmişti. Mahkeme heyeti, bu talebi haklı bularak geçici velayeti boşanma davaları süren anneden alarak babaya vermişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak
Ekonomi

Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattı kurmayı planlıyor. Bu hat ile birlikte Türkiye İran'dan aldığı..
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay