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Aktüel Ordu'da polisler, emekli başkomiserin 100. yaşını kutladı
Aktüel

Ordu'da polisler, emekli başkomiserin 100. yaşını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:40:29 -
Ordu'da polisler, emekli başkomiserin 100. yaşını kutladı

ORDU (AA) - Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce, emekli başkomiser Halil Dervişoğlu'nun 100. yaşı kutlandı.

İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve bazı şube müdürleri, Altınordu ilçesinde yaşayan ve 100 yaşına giren Halil Dervişoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Ateş, 1978 yılında emekli olan başkomiser Dervişoğlu'na doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Dervişoğlu, sürpriz karşısında duygulandı.

Emniyet Müdürü Ateş, Dervişoğlu'nun doğum gününü kutlayarak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın selamını iletti.

Dervişoğlu ise Ateş ve beraberindekilere teşekkür etti.


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