Ordu’da otomobil uçurumdan düştü! Ordu'da 150 metrelik uçurumdan deniz kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü, kazayı kırıklarla atlattı. Alınan bilgiye göre, İbrahim Keskin yönetimindeki 52 EN 985 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü. Kazayı gören çevredeki araç sürüleri, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Denize yuvarlandı Kayalıklara çarparak denize yuvarlanan araçtan, çarpmanın etkisiyle fırlayan sürücü Keskin, olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik botuyla Bolaman Limanı'na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keskin, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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