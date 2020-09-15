Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik-Çatalpınar yolunun Dereköy mevkisinde, Muzaffer Çelik idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çelik ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Pınar Çelik hayatını kaybetti.