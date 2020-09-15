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Aktüel Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:41:25 -
Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik-Çatalpınar yolunun Dereköy mevkisinde, Muzaffer Çelik idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çelik ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Pınar Çelik hayatını kaybetti.


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