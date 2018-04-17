Ordu’da ormanlık alanda örtü yangını

Ünye’nin Denizbükü Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kurumuş yaprakların tutuşması sonucu yangın çıktı. Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor. Halen devam eden yangının kontrol altına alınması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler de destek veriyor.Yangında şu ana kadar 2,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.