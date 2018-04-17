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Ordu’da ormanlık alanda örtü yangını

Ordu’nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

17 Nisan 2018 Salı 22:24
Ordu’da ormanlık alanda örtü yangını

Ünye’nin Denizbükü Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kurumuş yaprakların tutuşması sonucu yangın çıktı. Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor. Halen devam eden yangının kontrol altına alınması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler de destek veriyor.Yangında şu ana kadar 2,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:24
  1. Ordu’da Ormanlık Alanda Örtü Yangını
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  • SelimSelim14 sa önce
    Kamunun araçlarına takın öncelikle yeter.teafik ihlallerinin bir çoğunu kamu araçları yapıyor çöpü zaman.ayrıca bu sistem yazılımcı olmamama rağmen yıllardır bir çok kişi gibi benim de aklımda ancak sistemin kurulması gerçekten çok zor daha doğrusu sistemin sağlıklı çalışması inanılmaz derece zor.anlık doğru muazzam bşr data transferi gerekli ki buda imkansıza yakın.çok fazla değişken var.keşke yapılabilse de trafik kazalarından kaynaklı ölğmlerin yaralanmaların hem vatandaş açısındandan hemde devlet açısından yükü hafiflese.ama benim daha iyi fikrim var vatandaşı trafik konusunda eğitmeyle başlasak gene bi nebze olsa bir çok soruna çözüm olabilir.
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