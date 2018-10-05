Ordu'da okulun istinat duvarı çöktü

Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü. Olay sebebiyle lisede eğitim ve öğretim yapılamadı.



Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Anadolu Lisesinin spor salonunun üzerinde bulunduğu istinat duvarı çöktü.



Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.