Ordu’da okullar tatil mi? Mesudiye’de okul tatil mi? Gürgentepe’de okullar tatil mi?
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Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ordu Valiliği Mesudiye, Akkuş ve Gürgentepe’de 3 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş'ta okullar tatil mi?
Ordu'nun Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.